【値下げ◎】ブルーロック culcolle カルコレ ブロマイド 潔世一 原作

商品の詳細

◯ブルーロックのculcolleの購入特典の潔世一です。





◯即購入OK





◯お値下げ可能、ご希望の金額とともにコメントお願い致します。





◯一度人の手に渡っているので、神経質な方のご購入はご遠慮ください。





【梱包方法】

両面補強(または硬質ケース)＋水濡れ防止対策





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