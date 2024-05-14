艦これ 佐世保 2023 先行偵察遠征 アクリルボード 時雨

商品の詳細

艦これの公式通販サイト、麻布十番酒保で配布されたものです。

新品未開封品となります。



発送は簡易包装にてゆうパケットを予定しております。

専用資材に入れるコンパクトボックスをご希望の場合、

送料差額分の290円を商品価格に上乗せさせていただきます。

ご希望の方はご購入前にコメントをお願いいたします。



他にも艦これ関連の商品を出品しておりますので、

是非ご覧ください。



当方、ペットも喫煙者もおりません。



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