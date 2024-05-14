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ベルセルク展ベヘリット2020 覇王 金箔版
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￥6300税込
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商品の詳細
大ベルセルク展限定
金箔版
商品詳細
サイズ ベヘリット本体約40mm (バチカンのリング部を含めず)
ストラップの長さ:約80cm
素材：ポリストーン製、その他、合皮・金属など
重量：各約30g
制作:ARTOFWAR
・彩色はすべて職人の手仕事のため、画像と異なる場合があります。
・お使いのディスプレイ機器によって、異なる色に見える場合があります。
写真撮影時のみ開封しています
#ベルセルク
#大ベルセルク展
#BERSERK
#ベヘリット
金箔版
商品詳細
サイズ ベヘリット本体約40mm (バチカンのリング部を含めず)
ストラップの長さ:約80cm
素材：ポリストーン製、その他、合皮・金属など
重量：各約30g
制作:ARTOFWAR
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・お使いのディスプレイ機器によって、異なる色に見える場合があります。
写真撮影時のみ開封しています
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商品の説明
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