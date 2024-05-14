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ベルセルク展ベヘリット2020 覇王　金箔版

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ベルセルク展ベヘリット2020 覇王　金箔版
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商品の詳細

大ベルセルク展限定
金箔版

商品詳細
サイズ　ベヘリット本体約40mm　(バチカンのリング部を含めず)
ストラップの長さ:約80cm
素材：ポリストーン製、その他、合皮・金属など
重量：各約30g
制作:ARTOFWAR　

・彩色はすべて職人の手仕事のため、画像と異なる場合があります。
・お使いのディスプレイ機器によって、異なる色に見える場合があります。

写真撮影時のみ開封しています
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商品の説明

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