ベルセルク展ベヘリット2020 覇王　金箔版

商品の詳細

大ベルセルク展限定

金箔版



商品詳細

サイズ ベヘリット本体約40mm (バチカンのリング部を含めず)

ストラップの長さ:約80cm

素材：ポリストーン製、その他、合皮・金属など

重量：各約30g

制作:ARTOFWAR



・彩色はすべて職人の手仕事のため、画像と異なる場合があります。

・お使いのディスプレイ機器によって、異なる色に見える場合があります。



写真撮影時のみ開封しています

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