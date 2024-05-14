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ウマ娘 サトノダイヤモンド アクリルスタンド+同人誌(+マチカネタンホイザ)

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ウマ娘 サトノダイヤモンド アクリルスタンド+同人誌(+マチカネタンホイザ)
ウマ娘 サトノダイヤモンド アクリルスタンド+同人誌(+マチカネタンホイザ)
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

新品未使用品です。
高さ:42cm
同人誌もおつけします。
後マチカネタンホイザの
アクリルスタンドもおつけします。

宜しくお願い致します。(^^)

キタサンブラック
メジロマックイーン
トウカイテイオー
ファミリーマート
ローソン
セブンイレブン
Blu-ray
4thanniversary
クリアファイル
キャンバス
キーホルダー
タペストリー
ブロマイド
ポストカード
缶バッチ
色紙

商品の説明

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