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ジョジョ4部 東方仗助 B2ポスター
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商品の詳細
閲覧ありがとうございます。
ジョジョ展in杜王町2017の物販にて購入した商品です。
絵柄はジョジョの奇妙な冒険第4部「ダイヤモンドは砕けない」の東方仗助です。
未使用で筒型ケースのまま保管しておりました。
筒型ケースに入れた上で発送させていただきます。
人気タイトル...ジョジョの奇妙な冒険
JOJO
ジョジョ展in杜王町2017の物販にて購入した商品です。
絵柄はジョジョの奇妙な冒険第4部「ダイヤモンドは砕けない」の東方仗助です。
未使用で筒型ケースのまま保管しておりました。
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商品の説明
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