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大正偶像浪漫 帝國スタア キネマトグラフ オルゴール あゝ、星屑たちよ スキドル
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￥22138税込
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商品の詳細
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【内容】
オルゴール「あゝ、星屑たちよ」
初期キズ(スレ等)あり
暗所保管・作動確認済
【梱包】
防水+プチプチ2重
品物が動かないようテープで箱に固定します
その他方法をご希望の方は必ず“購入前にコメント”をお願いします
手放すか迷っているため高額設定です
他に出品している帝國スタアグッズとまとめて57016円でお譲り可能です
#klのRejetグッズ ←Rejet関連グッズを出品中
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●出品初心者・素人保管なのでご不安に思われる方はご購入をお控えください
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帝スタ 帝国スタア
聖四朗 勲
参邇 怜
不二 沖人
おるごうる 受注生産
リジェット Rejet
スキットドルチェ SKiTDolce
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商品の説明
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