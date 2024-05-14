大正偶像浪漫 帝國スタア キネマトグラフ オルゴール あゝ、星屑たちよ スキドル

商品の詳細

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即購入⭕️

専用・値引き❌







【内容】

オルゴール「あゝ、星屑たちよ」



初期キズ(スレ等)あり

暗所保管・作動確認済







【梱包】

防水+プチプチ2重

品物が動かないようテープで箱に固定します

その他方法をご希望の方は必ず“購入前にコメント”をお願いします





手放すか迷っているため高額設定です

他に出品している帝國スタアグッズとまとめて57016円でお譲り可能です

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【その他】

●商品IDの記載不要は−350円(購入前コメント必須)

●複数購入\u0026同梱可能の場合は送料差額を値引き⭕️

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●出品初心者・素人保管なのでご不安に思われる方はご購入をお控えください

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