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大正偶像浪漫 帝國スタア キネマトグラフ オルゴール あゝ、星屑たちよ スキドル

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大正偶像浪漫 帝國スタア キネマトグラフ オルゴール あゝ、星屑たちよ スキドル
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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

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即購入⭕️
専用・値引き❌



【内容】
オルゴール「あゝ、星屑たちよ」

初期キズ(スレ等)あり
暗所保管・作動確認済



【梱包】
防水+プチプチ2重
品物が動かないようテープで箱に固定します
その他方法をご希望の方は必ず“購入前にコメント”をお願いします


手放すか迷っているため高額設定です
他に出品している帝國スタアグッズとまとめて57016円でお譲り可能です
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【その他】
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●他サイトにも出品しているため、いきなり出品を中止する場合があります
●出品初心者・素人保管なのでご不安に思われる方はご購入をお控えください
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