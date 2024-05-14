即購入可　新品未開封 ポケモンカード151 1BOX分　20パック

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商品の詳細

新品未開封ポケモンカード1511BOX分　20パック

家電量販店、イオン、アピタ、セブンイレブン、ファミリーマート、ローソン等でバラ購入したものを集めたものになります。

バラ購入ですので中身での評価はご遠慮ください。

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商品の説明

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