- 当日発送
- 送料無料
【フルコンプ】劇場版 バンドリ! FILM LIVE 色紙 25点
- 販売価格 ：
-
￥6640税込
- 獲得ポイント ：
- 481ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
■劇場版BanGDream!FILMLIVE
バンドリフィルムライブ
映画入場者特典色紙
⇒全種25点コンプリートセット
自宅の暗室にて、色紙ケースに収納して保管していました。映画館にて手渡しでの受け取りでしたので、初期傷などある場合ございます。
即購入可能です。
■梱包方法
色紙ケースに収納→プチプチ→水濡れ防止
→ダンボール梱包
■発送方法
らくらくメルカリ便
検索用
BanG_Dream
Poppin’Partyポピパ
Afterglowアフグロ
Pastel*Paletteパスパレ
Roseliaロゼリア
ハローハッピーワールドハロハピ
ライブイベントアクリルキーホルダーアクリルスタンドマルイ富士急ロフトカフェ8th9thECアニメブシロードオンライン
バンドリフィルムライブ
映画入場者特典色紙
⇒全種25点コンプリートセット
自宅の暗室にて、色紙ケースに収納して保管していました。映画館にて手渡しでの受け取りでしたので、初期傷などある場合ございます。
即購入可能です。
■梱包方法
色紙ケースに収納→プチプチ→水濡れ防止
→ダンボール梱包
■発送方法
らくらくメルカリ便
検索用
BanG_Dream
Poppin’Partyポピパ
Afterglowアフグロ
Pastel*Paletteパスパレ
Roseliaロゼリア
ハローハッピーワールドハロハピ
ライブイベントアクリルキーホルダーアクリルスタンドマルイ富士急ロフトカフェ8th9thECアニメブシロードオンライン
商品の説明
フルコンプ】劇場版 バンドリ! FILM LIVE 色紙 25点-
入場者プレゼント情報！ | 劇場版「BanG Dream! FILM LIVE」
入場者プレゼント】10/25(金)～は「トレーディングミニ色紙 Poppin ...
好評御礼！上映館追加記念キャンペーン開催決定！！！ | 劇場版「BanG ...
劇場版『バンドリ！ フィルム ライブ』10月4日～10日の入場者 ...
8月25日(水)より、劇場版「BanG Dream! FILM LIVE 2nd Stage」の ...
入場者プレゼント情報！ | 劇場版「BanG Dream! FILM LIVE」
劇場版『BanG Dream! FILM LIVE』9週目の入場者プレゼントはRoselia ...
劇場版『バンドリ！ フィルム ライブ』9月20日～26日は“Pastel ...
劇場版「BanG Dream! FILM LIVE」興行収入３億円突破！｜株式会社 ...
受付終了】劇場版「BanG Dream! FILM LIVE 2nd Stage」オリジナル ...
公開カウントダウンTwitterキャンペーン開催！ | 劇場版「BanG Dream ...
バンドリ！ BanG Dream! 公式 on X:
バンドリ！ フィルムライブ セカンドステージ』本日（8月20日）より ...
おもちゃ・ホビー・グッズ・コミック/アニメグッズ・その他のデイリーランキング
-
-
-
-
4
茨 おまんじゅうセット
その他
￥2,748
-
-
6
ツイステッドワンダーランド ネックレス
その他
￥2,599