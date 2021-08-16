【フルコンプ】劇場版 バンドリ! FILM LIVE 色紙 25点

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在庫あり

商品の詳細

■劇場版BanGDream!FILMLIVE

バンドリフィルムライブ



映画入場者特典色紙

⇒全種25点コンプリートセット



自宅の暗室にて、色紙ケースに収納して保管していました。映画館にて手渡しでの受け取りでしたので、初期傷などある場合ございます。



即購入可能です。



■梱包方法

色紙ケースに収納→プチプチ→水濡れ防止

→ダンボール梱包



■発送方法

らくらくメルカリ便



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