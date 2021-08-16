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【フルコンプ】劇場版 バンドリ! FILM LIVE 色紙 25点

Estoop

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【フルコンプ】劇場版 バンドリ! FILM LIVE 色紙 25点
【フルコンプ】劇場版 バンドリ! FILM LIVE 色紙 25点
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商品の詳細

■劇場版BanGDream!FILMLIVE
バンドリフィルムライブ

映画入場者特典色紙
⇒全種25点コンプリートセット

自宅の暗室にて、色紙ケースに収納して保管していました。映画館にて手渡しでの受け取りでしたので、初期傷などある場合ございます。

即購入可能です。

■梱包方法
色紙ケースに収納→プチプチ→水濡れ防止
→ダンボール梱包

■発送方法
らくらくメルカリ便

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Afterglowアフグロ
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商品の説明

【フルコンプ】劇場版 バンドリ! FILM LIVE 色紙 25点
フルコンプ】劇場版 バンドリ! FILM LIVE 色紙 25点-
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