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週刊少年ジャンプ × バックサイドワークス No.13 (ロゴ：黄色) ポスター

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週刊少年ジャンプ × バックサイドワークス No.13 (ロゴ：黄色) ポスター
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商品の詳細

週刊少年ジャンプ×Backsideworks.
ポスターNo.13(ロゴ：黄色)です。

集英社オンライン当選

新品未使用未開封

サインはありません。

縦68.0×横49.4㎝（広げた状態）

商品の説明

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