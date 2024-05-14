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名探偵コナン コナンの家 米花商店街 缶バッジ ポストカード
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商品の詳細
イベント配布品です。4年程前だったと思います。
全て剥き出しでの配布ですので自身で袋に入れて持ち帰りました。
経年劣化によるサビ等気になさる方は購入ご遠慮下さい。(コナンと蘭のバッジ裏には錆が目視できました)
バラ売り不可
江戸川コナン/毛利蘭/怪盗キッド/灰原哀/京極真/鈴木園子/安室透(降谷零)/赤井秀一/工藤新一
その他の名探偵コナングッズ↓
#ひまりコナン
全て剥き出しでの配布ですので自身で袋に入れて持ち帰りました。
経年劣化によるサビ等気になさる方は購入ご遠慮下さい。(コナンと蘭のバッジ裏には錆が目視できました)
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商品の説明
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