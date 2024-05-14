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名探偵コナン　コナンの家　米花商店街　缶バッジ　ポストカード

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商品の詳細

イベント配布品です。4年程前だったと思います。

全て剥き出しでの配布ですので自身で袋に入れて持ち帰りました。

経年劣化によるサビ等気になさる方は購入ご遠慮下さい。(コナンと蘭のバッジ裏には錆が目視できました)

バラ売り不可

江戸川コナン/毛利蘭/怪盗キッド/灰原哀/京極真/鈴木園子/安室透(降谷零)/赤井秀一/工藤新一

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#ひまりコナン

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