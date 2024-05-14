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バンドリ 彩 缶バッジ

Astoop

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商品の詳細

BanGDream!バンドリガルパ
缶バッジvol.1
丸山彩×40

痛バに使用していたため裏面の針が曲がっているものもあります。
バラ売り5点〜

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