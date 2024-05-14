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Ustoop

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◉レイジングサーフ【チリ SR】＋AR 3種＋RR 4種
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商品の詳細

購入したパックから、自引きしたワンオーナー品です。
パック開封後、すぐにスリーブに入れ大切に保管しております。

商品の状態は、写真で判断をお願いします。
神経質な方はご遠慮ください。
トラブル防止、すり替え防止のため商品の返品は不可でございます。

よろしくお願いします。

種別···シングルカード
シリーズ···ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレット
セット···強化拡張パックレイジングサーフ
レアリティ···SR
レアリティ···AR
レアリティ···RR

商品の説明

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