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◉レイジングサーフ【チリ SR】＋AR 3種＋RR 4種
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商品の詳細
購入したパックから、自引きしたワンオーナー品です。
パック開封後、すぐにスリーブに入れ大切に保管しております。
商品の状態は、写真で判断をお願いします。
神経質な方はご遠慮ください。
トラブル防止、すり替え防止のため商品の返品は不可でございます。
よろしくお願いします。
種別···シングルカード
シリーズ···ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレット
セット···強化拡張パックレイジングサーフ
レアリティ···SR
レアリティ···AR
レアリティ···RR
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種別···シングルカード
シリーズ···ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレット
セット···強化拡張パックレイジングサーフ
レアリティ···SR
レアリティ···AR
レアリティ···RR
商品の説明
◉レイジングサーフ【チリ SR】＋AR 3種＋RR 4種
◉レイジングサーフ【チリ SR】＋AR 3種＋RR 4種
◉レイジングサーフ【チリ SR】＋AR 3種＋RR 4種
◉レイジングサーフ【チリ SR】＋AR 3種＋RR 4種
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◉レイジングサーフ【チリ SR】＋AR 3種＋RR 4種
◉レイジングサーフ【チリ SR】＋AR 3種＋RR 4種
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◉レイジングサーフ【チリ SR】＋AR 3種＋RR 4種
◉レイジングサーフ【チリ SR】＋AR 3種＋RR 4種
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