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すいちゃんクッション ホロライブ 星街すいせい 誕生日＆活動５周年記念 ②
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-
￥3325税込
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商品の詳細
星街すいせい誕生日＆活動５周年記念
すいちゃんクッション
ご覧頂きありがとうございます．
星街すいせい誕生日＆活動５周年記念 すいちゃんクッション です．
・すいちゃんクッション
サイズ：約H40×W46×D21cm
素 材：ポリエステル
1度人の手に渡ったものですので神経質な方は購入をご遠慮ください．
新品未開封品です．
ダンボール梱包にて発送いたします．
即購入可能です．
匿名配送予定です．
よろしくお願いいたします．
#ホロライブ
#hololive
#星街すいせい
#すいちゃんクッション
グッズ種類...ぬいぐるみ
すいちゃんクッション
ご覧頂きありがとうございます．
星街すいせい誕生日＆活動５周年記念 すいちゃんクッション です．
・すいちゃんクッション
サイズ：約H40×W46×D21cm
素 材：ポリエステル
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新品未開封品です．
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よろしくお願いいたします．
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#すいちゃんクッション
グッズ種類...ぬいぐるみ
商品の説明
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