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ブラスタ・ミズキ グッズセット(缶バッジ・アクスタ類)
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￥3506税込
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ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
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商品の詳細
【内容】
画像参照ください。
・AGFラメ缶バッジ×6
・2ndAnniversaryExhibitionサマーフェス缶バッジ×3
・2ndAnniversaryExhibitionExhibitionver.缶バッジ×2
・AGF2021果汁アクリルスタンド×1
・2周年記念ChugaiGraceCafeコラボアクスタ×2
・3rdANNIVERSARYONLYSHOP縁日風ミニのぼり×1
・極楽湯コラボ千社札風ステッカー×1
・2周年記念グラフアートコラボアクキー×1
【説明】
※ラメ缶バッジとExhibitionver.缶バッジは各1裏に汚れ(サビ)があります。
・缶バッジのカバーをつけていますが保護目的で、痛バに使用等はしていません。
▶︎外さずにそのまま発送します。不要であれば購入後破棄してください。
定価:10718円
◎バラ売り不可
◎値下げ交渉不可
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・AGFラメ缶バッジ×6
・2ndAnniversaryExhibitionサマーフェス缶バッジ×3
・2ndAnniversaryExhibitionExhibitionver.缶バッジ×2
・AGF2021果汁アクリルスタンド×1
・2周年記念ChugaiGraceCafeコラボアクスタ×2
・3rdANNIVERSARYONLYSHOP縁日風ミニのぼり×1
・極楽湯コラボ千社札風ステッカー×1
・2周年記念グラフアートコラボアクキー×1
【説明】
※ラメ缶バッジとExhibitionver.缶バッジは各1裏に汚れ(サビ)があります。
・缶バッジのカバーをつけていますが保護目的で、痛バに使用等はしていません。
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定価:10718円
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商品の説明
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