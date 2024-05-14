購入不可ご予約品　2枚【新品】ソードアート・オンライン tシャツ Lsize

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Sstoop

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集合イベントイラストtシャツ「ソードアート・オンラインSingAllOvertures」
　
「ソードアート・オンライン　Sing　All　Overtures」にて販売された『イベントイラストtシャツ』です。

【商品詳細】
カラー：ブラック
サイズ：L(着丈約71cm、身幅約51cm、袖丈約20cm)
素材：綿100%


【新品】ソードアート・オンラインtシャツRAKUSPAMsize

黒の剣士?tシャツ「ソードアート・オンライン×極楽湯・RAKUSPA極楽湯にリンク・スタート!」

商品解説■「ソードアート・オンライン×極楽湯・RAKU　SPA　極楽湯にリンク・スタート!」のグッズです。

【商品詳細】
サイズ：Mサイズ
素材：綿
カラー：ブラック


【状態について】
使用状況:新品、未使用品になります。

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