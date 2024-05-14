購入不可ご予約品　2枚【新品】ソードアート・オンライン tシャツ Lsize

商品の詳細

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以下おご確認いただき、ご購入をお待ちしております。



集合イベントイラストtシャツ「ソードアート・オンラインSingAllOvertures」



「ソードアート・オンライン Sing All Overtures」にて販売された『イベントイラストtシャツ』です。



【商品詳細】

カラー：ブラック

サイズ：L(着丈約71cm、身幅約51cm、袖丈約20cm)

素材：綿100%





【新品】ソードアート・オンラインtシャツRAKUSPAMsize



黒の剣士?tシャツ「ソードアート・オンライン×極楽湯・RAKUSPA極楽湯にリンク・スタート!」



商品解説■「ソードアート・オンライン×極楽湯・RAKU SPA 極楽湯にリンク・スタート!」のグッズです。



【商品詳細】

サイズ：Mサイズ

素材：綿

カラー：ブラック





【状態について】

使用状況:新品、未使用品になります。



お支払いのご確認後1～2日程度で発送致します。

★匿名配送追跡付きでのお取り引きですので

ご安心ください。同梱可





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