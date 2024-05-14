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購入不可ご予約品 2枚【新品】ソードアート・オンライン tシャツ Lsize
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商品の詳細
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集合イベントイラストtシャツ「ソードアート・オンラインSingAllOvertures」
「ソードアート・オンライン Sing All Overtures」にて販売された『イベントイラストtシャツ』です。
【商品詳細】
カラー：ブラック
サイズ：L(着丈約71cm、身幅約51cm、袖丈約20cm)
素材：綿100%
【新品】ソードアート・オンラインtシャツRAKUSPAMsize
黒の剣士?tシャツ「ソードアート・オンライン×極楽湯・RAKUSPA極楽湯にリンク・スタート!」
商品解説■「ソードアート・オンライン×極楽湯・RAKU SPA 極楽湯にリンク・スタート!」のグッズです。
【商品詳細】
サイズ：Mサイズ
素材：綿
カラー：ブラック
【状態について】
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商品の説明
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