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SOUTHPARK サウスパーク Tシャツ M マルイ トゥイーク クレイグ
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商品の詳細
SOUTHPARKサウスパークTシャツカットソーMサイズマルイ25周年記念TweekCraigトゥイーククレイグブラック
Mサイズ：（約）身丈69cm、バスト104cm、肩幅46cm、ゆき丈43cm
材質：綿100%
一度は人の手に渡ったものであることをご理解の上、入札をお願い致します。
著しく状態を気にされる方はお取引をご遠慮ください。
自宅保管品をご理解いただいたうえで、ご入札お願いいたします。
Mサイズ：（約）身丈69cm、バスト104cm、肩幅46cm、ゆき丈43cm
材質：綿100%
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商品の説明
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