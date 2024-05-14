SOUTHPARK サウスパーク Tシャツ M マルイ トゥイーク クレイグ

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商品の詳細

SOUTHPARKサウスパークTシャツカットソーMサイズマルイ25周年記念TweekCraigトゥイーククレイグブラック

Mサイズ：（約）身丈69cm、バスト104cm、肩幅46cm、ゆき丈43cm
材質：綿100%

一度は人の手に渡ったものであることをご理解の上、入札をお願い致します。
著しく状態を気にされる方はお取引をご遠慮ください。

自宅保管品をご理解いただいたうえで、ご入札お願いいたします。

商品の説明

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