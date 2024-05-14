SOUTHPARK サウスパーク Tシャツ M マルイ トゥイーク クレイグ

商品の詳細

SOUTHPARKサウスパークTシャツカットソーMサイズマルイ25周年記念TweekCraigトゥイーククレイグブラック



Mサイズ：（約）身丈69cm、バスト104cm、肩幅46cm、ゆき丈43cm

材質：綿100%



一度は人の手に渡ったものであることをご理解の上、入札をお願い致します。

著しく状態を気にされる方はお取引をご遠慮ください。



自宅保管品をご理解いただいたうえで、ご入札お願いいたします。