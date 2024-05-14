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バービー INDIAN 未開封品 レア
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商品の詳細
こちらは、28年前にマテル社から発売されました
バービーINDIANです。
エキゾチックな顔立ちが素敵です。中身は確認できません。
お値下げ交渉はお受けできません。少しでも気になる方はご購入をお控えください。
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商品の説明
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