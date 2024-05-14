  • バービー INDIAN 未開封品 レア
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バービー INDIAN 未開封品 レア

マテル

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バービー INDIAN 未開封品 レア
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商品の詳細

こちらは、28年前にマテル社から発売されました
バービーINDIANです。
エキゾチックな顔立ちが素敵です。中身は確認できません。
お値下げ交渉はお受けできません。少しでも気になる方はご購入をお控えください。

商品の説明

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即納！　未使用 バービー人形 GLAMOROUS GALA グラマラス Barbie レア - ビスクドール | アンティークの通販店舗【ワールドドール】
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60s レア バービー人形 ミッジドール 1968年 / Vintage Original 1958 ...
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Barbie - Barbie in India インド バービー ケン 海外 限定の通販 by ...
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90s バービー人形 US版 パーティードレスアップ バービー マテル社 / Barbie Party Premiere Special Edition 1992 Mattel | THE PUPPEZ☆e-shop　/ ザ　パペッツ松本-WEBショップ powered by BASE
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