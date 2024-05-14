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懐石道具 木製
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￥9460税込
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商品の詳細
ご覧頂き誠にありがとうございます。
木製の懐石道具です。
未使用品ですが
長期自宅保管品で中古にご理解ある方にお譲りします。
色褪せや傷の部分ご確認ください。
〈セット内容〉箱無し
◎小丸椀 五客
◎飯椀 五客
◎汁椀 五客
◎杓子
◎湯の子すくい
◎盃
◎引盃
◎箸洗 正法寺
◎湯斗
◎飯器
☆〈写真ご確認ください〉☆
・傷→引盃 3枚に小さな傷あり
・汁椀→ニ客に色褪せあり
#茶道具
#懐石
#木製
#こまるわん
#めしわん
#しるわん
#しゃくし
#さかずき
#ひきさかずき
#はしあらい
#しょうほうじ
#ゆとう
#はんき
#懐石道具
#懐石セット
木製の懐石道具です。
未使用品ですが
長期自宅保管品で中古にご理解ある方にお譲りします。
色褪せや傷の部分ご確認ください。
〈セット内容〉箱無し
◎小丸椀 五客
◎飯椀 五客
◎汁椀 五客
◎杓子
◎湯の子すくい
◎盃
◎引盃
◎箸洗 正法寺
◎湯斗
◎飯器
☆〈写真ご確認ください〉☆
・傷→引盃 3枚に小さな傷あり
・汁椀→ニ客に色褪せあり
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商品の説明
茶道具 懐石道具 五客揃 木製漆塗 (木箱付) 中村宗悦 ●写真は使用例です。商品名以外の商品を載せていますが、それらは別売です。
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