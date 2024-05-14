利用可

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在庫あり

商品の詳細

ご覧頂き誠にありがとうございます。



木製の懐石道具です。



未使用品ですが

長期自宅保管品で中古にご理解ある方にお譲りします。



色褪せや傷の部分ご確認ください。



〈セット内容〉箱無し

◎小丸椀 五客

◎飯椀 五客

◎汁椀 五客

◎杓子

◎湯の子すくい

◎盃

◎引盃

◎箸洗 正法寺

◎湯斗

◎飯器





☆〈写真ご確認ください〉☆

・傷→引盃 3枚に小さな傷あり

・汁椀→ニ客に色褪せあり



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