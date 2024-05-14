鬼滅の刃アクリルプレート全5種コンプリ

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商品の詳細

☆☆鬼滅の刃☆☆

スタンド付きアクリルプレート

～伍ノ章inナムコ



#全5種コンプリート



グッズ種類...アクリルスタンド

#ナムコ限定描きおろし



商品詳細】

＜セット内容＞

竈門炭治郎

宇髄天元

甘露寺蜜璃

時透無一郎

不死川玄弥



サイズ：高さ約15cm

※こちらの商品はアミューズメント専用景品