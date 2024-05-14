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鬼滅の刃アクリルプレート全5種コンプリ
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鬼滅の刃アクリルプレート全5種コンプリ

Ostoop

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販売価格 ：

2660税込

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鬼滅の刃アクリルプレート全5種コンプリ
鬼滅の刃アクリルプレート全5種コンプリ
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

☆☆鬼滅の刃☆☆
スタンド付きアクリルプレート
～伍ノ章inナムコ

#全5種コンプリート

グッズ種類...アクリルスタンド
#ナムコ限定描きおろし

商品詳細】
＜セット内容＞
竈門炭治郎
宇髄天元
甘露寺蜜璃
時透無一郎
不死川玄弥

サイズ：高さ約15cm
※こちらの商品はアミューズメント専用景品

商品の説明

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