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新品未使用 浦島坂田船 センラ 缶バッジ
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￥7349税込
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商品の詳細
浦島坂田船2022ハロパセンラさんメインビジュとチェック柄デフォ缶バッジです。
幕張公演1日目にて自引きしました。
※バラ売りは考えておりません。
・メインビジュ
ノーマル：10個
ホロ：3個
・チェック柄デフォ
ノーマル：8個
ホロ：5個
2種類合計：26個
幕張公演1日目にて自引きしました。
※バラ売りは考えておりません。
・メインビジュ
ノーマル：10個
ホロ：3個
・チェック柄デフォ
ノーマル：8個
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商品の説明
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