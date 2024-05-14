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新品未使用　浦島坂田船　センラ　缶バッジ

Ustoop

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新品未使用　浦島坂田船　センラ　缶バッジ
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商品の詳細

浦島坂田船2022ハロパセンラさんメインビジュとチェック柄デフォ缶バッジです。
幕張公演1日目にて自引きしました。

※バラ売りは考えておりません。

・メインビジュ
ノーマル：10個
ホロ：3個

・チェック柄デフォ
ノーマル：8個
ホロ：5個

2種類合計：26個

商品の説明

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