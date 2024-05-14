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Lunalapin タロットカード (オラクルカード同梱)シルバー縁

Qstoop

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3992税込

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Lunalapin タロットカード (オラクルカード同梱)シルバー縁
Lunalapin タロットカード (オラクルカード同梱)シルバー縁
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商品の詳細

正規品!!タロットカードとオラクルカードをセットにした新版！

セットの内容
1.大アルカナ、小アルカナ78枚（シルバー縁）
2.オラクルカード22枚（シルバー縁）
3.取説書(英語）
4.直筆サインのCertificateカード


カード詳細
350gsmのマットコート紙
7x12cm

ルナラピンうさぎちゃん
直接クリエイターさんから購入した正規品です。
正規品・新品・未開封・プラスチックシールのまま。

#タロットカード
#ルナラピン
＃lunalapin

商品の説明

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