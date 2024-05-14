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【新品】ポケモンカード VSTARユニバース 1BOX分 10パック
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￥1944税込
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商品の詳細
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【商品名】
ポケモンカードVSTARユニバース1BOX分10パック同一店舗購入製造番号一致
【状態】
新品
【商品説明】
同一店舗で購入した未サーチ品です。
製造番号が一致していることを確認しています。
【発送方法】
・ネコポス
#ポケモンカードゲーム
#ポケカ
#ブイユニ
#ブイスターユニバース
#Vユニ
#ソード\u0026シールド
#ハイクラスパック
#拡張パック
#ピカチュウAR
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ポケモンカードVSTARユニバース1BOX分10パック同一店舗購入製造番号一致
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商品の説明
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