アイドリッシュセブン アイナナ 5周年 オーロラアクリルスタンド 七瀬陸

商品の詳細

アイドリッシュセブンアイナナ5周年5th種村有菜

IDOLiSH75thAnniversaryEvent

BEGINNINGNEXT

オーロラアクリルスタンドアクスタ七瀬陸





新品未使用のまま暗所で保管していました。



梱包：プチプチ＋防水



新品未使用ですが初期スレ等ご理解の上ご購入宜しくお願いします。

既購入⭕️