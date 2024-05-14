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ヨーヨーファクトリー ループ720 ジョンアンドウコレクション　サイン入り

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商品の詳細

タカダシュウ、ジョンアンドウサイン入りヨーヨーになります。

未開封、未使用品でございます。

2枚目の写真
箱に傷みあり

商品の説明

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