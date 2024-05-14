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ヨーヨーファクトリー ループ720 ジョンアンドウコレクション サイン入り
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商品の詳細
タカダシュウ、ジョンアンドウサイン入りヨーヨーになります。
未開封、未使用品でございます。
2枚目の写真
箱に傷みあり
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商品の説明
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