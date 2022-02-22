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第五人格 白黒無常 バトラーズカフェ バレンタイン タオル タペストリー
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￥3329税込
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商品の詳細
第五人格バトラーズカフェ（スイパラ）のマフラータオルとタペストリーの2点セットです。
キャラは白黒無常です。
特に目立った傷や汚れはありませんが、一度は人の手に渡ったものですのでご了承ください。
即購入OKです。
グッズ種類···その他
キャラは白黒無常です。
特に目立った傷や汚れはありませんが、一度は人の手に渡ったものですのでご了承ください。
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グッズ種類···その他
商品の説明
Identity V 第五人格 常設カフェ第5弾 BUTLERS CAFEがバレンタイン ...
第五人格 白黒無常 バトラーズカフェ バレンタイン タオル ...
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