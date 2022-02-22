  • 第五人格　白黒無常　バトラーズカフェ　バレンタイン　タオル　タペストリー
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第五人格　白黒無常　バトラーズカフェ　バレンタイン　タオル　タペストリー

Astoop

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第五人格　白黒無常　バトラーズカフェ　バレンタイン　タオル　タペストリー
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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

第五人格バトラーズカフェ（スイパラ）のマフラータオルとタペストリーの2点セットです。

キャラは白黒無常です。

特に目立った傷や汚れはありませんが、一度は人の手に渡ったものですのでご了承ください。

即購入OKです。

グッズ種類···その他

商品の説明

第五人格　白黒無常　バトラーズカフェ　バレンタイン　タオル　タペストリー
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