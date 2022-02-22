第五人格　白黒無常　バトラーズカフェ　バレンタイン　タオル　タペストリー

商品の詳細

第五人格バトラーズカフェ（スイパラ）のマフラータオルとタペストリーの2点セットです。



キャラは白黒無常です。



特に目立った傷や汚れはありませんが、一度は人の手に渡ったものですのでご了承ください。



即購入OKです。



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