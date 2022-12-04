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歴代ヒーロー馬特製メダル
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商品の詳細
歴代ヒーロー馬の特製メダルセットです！メダル内容はアーモンドアイ、ディープインパクト、エフフォーリアです！
以前郵便局のネットショップにて期間限定で販売されていた物で今では購入できない希少な物だと思います！
人気競走馬···ディープインパクト
以前郵便局のネットショップにて期間限定で販売されていた物で今では購入できない希少な物だと思います！
人気競走馬···ディープインパクト
商品の説明
歴代ヒーロー馬特製金メダル勝運御守セット」の販売開始 - 日本郵便
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歴代ヒーロー馬特製メダル-
歴代ヒーロー馬特製金メダル勝運御守セット」の販売開始 - 日本郵便
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株式会社東京ニュース | グッズ開発 | 事例紹介
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