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nichigans toy セキグチ モンチッチ 汽車ポッポのおもちゃ
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商品の詳細
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nichiganstoyセキグチ モンチッチ
汽車ポッポのおもちゃ
画像2枚目の長さで、約24cm
画像3枚目の長さで、約21cm
あまり見た事のない品物になります。
タイヤには、nichiganstoyと記載があります。
傷や汚れなどございます。
気になさる方、神経質な方はご遠慮下さい。
宜しくお願い致します。
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木製
電車
汽車
積み木
昭和
レトロ
レア
汽車
セキグチ
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当時物
ぬいぐるみ
人形
ソフビ
もんちっち
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商品の説明
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