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nichigans toy セキグチ　モンチッチ 汽車ポッポのおもちゃ

Estoop

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nichigans toy セキグチ　モンチッチ 汽車ポッポのおもちゃ
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nichiganstoyセキグチ　モンチッチ

汽車ポッポのおもちゃ

画像2枚目の長さで、約24cm

画像3枚目の長さで、約21cm

あまり見た事のない品物になります。

タイヤには、nichiganstoyと記載があります。

傷や汚れなどございます。

気になさる方、神経質な方はご遠慮下さい。

宜しくお願い致します。

a-22

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商品の説明

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