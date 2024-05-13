nichigans toy セキグチ　モンチッチ 汽車ポッポのおもちゃ

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商品の詳細

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nichiganstoyセキグチ モンチッチ



汽車ポッポのおもちゃ



画像2枚目の長さで、約24cm



画像3枚目の長さで、約21cm



あまり見た事のない品物になります。



タイヤには、nichiganstoyと記載があります。



傷や汚れなどございます。



気になさる方、神経質な方はご遠慮下さい。



宜しくお願い致します。



a-22



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