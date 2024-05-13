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BOMB HUGGER BANKSY カリモク Wall Clock 時計
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￥9374税込
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商品の詳細
Sync.×BRANDALISMより\"BOMBHUGGER\"柄を
落とし込んだウォールクロックが登場です。
製造は日本を代表する家具メーカー「カリモク」が担当。
木部加工のみならず、プリントにも高い技術力を持つ
「カリモク」だからこそ再現できたグラフィックがポイントです。
アートとクラフトマンシップが融合した
ハイブリットな逸品をお楽しみ下さい。
すり替え等防止のため、返品はお断りいたします。
バンクシー
BANKSY
カリモク
KARIMOKU
商品の説明
Sync. × BRANDALISM [シンク×ブランダリズム(バンクシー)] WALL CLOCK ...
Sync. × BRANDALISM [シンク×ブランダリズム(バンクシー)] WALL CLOCK ...
BOMB HUGGER BANKSY カリモク Wall Clock 時計-
BOMB HUGGER BANKSY カリモク Wall Clock 時計-
SYNC WALL CLOCK FLOWER BOMBER KARIMOKU
BOMB HUGGER BANKSY カリモク Wall Clock 時計-
Brandalism WALL CLOCK Flying Balloon” made by KARIMOKU BANKSY ...
SYNC WALL CLOCK FLOWER BOMBER KARIMOKU - 掛時計/柱時計
SYNC WALL CLOCK FLOWER BOMBER KARIMOKU
WALL CLOCK
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