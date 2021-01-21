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2019 トランプ 第45代アメリカ大統領 宣誓就任式 銀貨 ホワイトハウス
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商品の詳細
重量1トロイオンス。直径39ミリ。厚さ3.1ミリ。純度.999。トランプ第45代アメリカ大統領ホワイトハウスでの宣誓就任式銀貨純銀出品。カプセル入り。アメリカのテキサス州に本拠を構えるエレメンタルミント鋳造。
画像は当方が撮ったもの。まったく同じのを発送しますが、ミルクスポットがある(できる)ことがあります。
コインの状態はBU(完全未使用品)。
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商品の説明
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古947）1976年 モントリオール オリンピック 銀貨 3枚❗-