  • 2019 トランプ 第45代アメリカ大統領 宣誓就任式 銀貨 ホワイトハウス
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2019 トランプ 第45代アメリカ大統領 宣誓就任式 銀貨 ホワイトハウス

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2019 トランプ 第45代アメリカ大統領 宣誓就任式 銀貨 ホワイトハウス
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商品の詳細

重量1トロイオンス。直径39ミリ。厚さ3.1ミリ。純度.999。トランプ第45代アメリカ大統領ホワイトハウスでの宣誓就任式銀貨純銀出品。カプセル入り。アメリカのテキサス州に本拠を構えるエレメンタルミント鋳造。

画像は当方が撮ったもの。まったく同じのを発送しますが、ミルクスポットがある(できる)ことがあります。

コインの状態はBU(完全未使用品)。

商品の説明

2019 トランプ 第45代アメリカ大統領 宣誓就任式 銀貨 ホワイトハウス
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写真で見る】 トランプ米大統領就任式 - BBCニュース
2019 トランプ 第45代アメリカ大統領 宣誓就任式 銀貨 ホワイトハウス
古947）1976年 モントリオール オリンピック 銀貨 3枚❗-

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