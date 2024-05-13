進撃の巨人 リヴァイ イラストカード非売品 特典 線画 原画wit studio

商品の詳細

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手持ち在庫枚数の調整に伴い、出品致します。



✴︎併売中。

在庫確認を含め購入の際には必ず事前確認の

コメントを必須でお願いします。確認の無い場合、

キャンセルする事がございますのでご留意下さい。



✴︎初期不良やその他小さな見落としをご理解頂ける方の

購入をお願いいたします。



✴︎水避け＋両面補強後、普通郵便で発送予定です。