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あんスタ 朔間零 コスマス 5周年

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あんスタ 朔間零 コスマス 5周年
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コスチュームマスコットユニット衣装1点

5周年マスコット　1点

手作りぬい服　1点

記3点セット

数回持ち出しておりますが状態は綺麗です

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バラ売り不可

片面補強+水濡れ防止

キャンセル・返品はご遠慮ください。

あんさんぶるスターズ　5周年　ぬいぐるみ　コスマス

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商品の説明

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