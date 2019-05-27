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たまごっち 初代 森 海 3点
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商品の詳細
初代 森 海のたまごっち3点になります。
新品未使用ですが、古いものなので経年劣化、パッケージの汚れが少しあります。
ご理解ご了承の上ご検討をお願い致します。
神経質な方はご遠慮下さい。
新品未使用ですが、古いものなので経年劣化、パッケージの汚れが少しあります。
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商品の説明
Amazon | たまごっち 初代 森 海 3点 | ハンドヘルドゲーム | おもちゃ
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