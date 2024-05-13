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Taylor 114ce Walnut
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￥32479税込
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商品の詳細
定価171,600円
室外演奏などしていなく、指引きメインなのでピックガードの傷も目立ちません。
かなり状態良く音も響きます。
テイラーセミハードケース（2万円）、革製ギターストラップ（1万円）付き
ノークレームノーリターンでお願いいたします。
112,000円円即決、値段交渉は問い合わせてください。
アクセサリー・パーツ···ピックアップ
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商品の説明
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