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Taylor 114ce Walnut

テイラー

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Taylor 114ce Walnut
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商品の詳細

定価171,600円

室外演奏などしていなく、指引きメインなのでピックガードの傷も目立ちません。
かなり状態良く音も響きます。

テイラーセミハードケース（2万円）、革製ギターストラップ（1万円）付き
ノークレームノーリターンでお願いいたします。

112,000円円即決、値段交渉は問い合わせてください。

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商品の説明

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