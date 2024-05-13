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妖怪ウォッチ URウォッチ YSPウォッチ カスタムベゼル 妖怪メダル セット
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商品の詳細
ご覧いただきありがとうございます。
ウォッチの動作確認済み、最新バージョン更新済みです。
ウォッチに特に目立ったキズはございません。
メダルには、スレや細かいキズがあるモノもございます。あくまでも中古品なので、完璧なものをお求めの方はご遠慮ください。
電池は抜き取り発送致します。
よろしくお願い致します。
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#霊剣断絶丸
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商品の説明
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