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ポケモンカードゲーム ソード\u0026シールド スペシャルデッキセット ザシアン・ザマ…
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商品の詳細
ポケモンカードゲーム
ソード＆シールドスペシャルデッキセット
ザシアン・ザマゼンタvsムゲンダイナ
新品未開封品
\u003cセット内容\u003e
ザシアンV＆ザマゼンタVデッキ（カード60枚）×1個
ムゲンダイナVMAXデッキ（カード60枚）×1個
デッキケース×2個（仕切り板×4枚）
ポケモンコイン×2枚
ダメカン/マーカー×1シート
プレイマット×1枚
プレイヤーズガイド×2枚
ダメカンケース×1個
カードボックス×1個
ボックスパックシングル···ボックス(box)
らくらくメルカリ便にて発送致します。
種類···ポケモンカード(ポケカ)
ソード＆シールドスペシャルデッキセット
ザシアン・ザマゼンタvsムゲンダイナ
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ムゲンダイナVMAXデッキ（カード60枚）×1個
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種類···ポケモンカード(ポケカ)
商品の説明
ポケモンカードゲーム ソード＆シールド スペシャルデッキセット ザシアン・ザマゼンタ vs ムゲンダイナ
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