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ポケモンカードゲーム ソード\u0026シールド スペシャルデッキセット ザシアン・ザマ…

Ystoop

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ポケモンカードゲーム ソード\u0026シールド スペシャルデッキセット ザシアン・ザマ…
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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

ポケモンカードゲーム
ソード＆シールドスペシャルデッキセット
ザシアン・ザマゼンタvsムゲンダイナ

新品未開封品

\u003cセット内容\u003e
ザシアンV＆ザマゼンタVデッキ（カード60枚）×1個
ムゲンダイナVMAXデッキ（カード60枚）×1個
デッキケース×2個（仕切り板×4枚）
ポケモンコイン×2枚
ダメカン/マーカー×1シート
プレイマット×1枚
プレイヤーズガイド×2枚
ダメカンケース×1個
カードボックス×1個



ボックスパックシングル···ボックス(box)

らくらくメルカリ便にて発送致します。

種類···ポケモンカード(ポケカ)

商品の説明

ポケモンカードゲーム ソード\u0026シールド スペシャルデッキセット ザシアン・ザマ…
ポケモンカードゲーム ソード＆シールド スペシャルデッキセット ザシアン・ザマゼンタ vs ムゲンダイナ
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