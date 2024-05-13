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中村信喬　福岡県無形文化財保持者 博多人形 『熊野』

Estoop

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中村信喬　福岡県無形文化財保持者 博多人形 『熊野』
中村信喬　福岡県無形文化財保持者 博多人形 『熊野』
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商品の詳細

作品名：熊野
作者名：中村信喬
受章歴：福岡県無形文化財保持者
（付属品）
木製台座
木製立札
専用箱

※写真3枚目：右足指の欠けあり

商品の説明

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