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中村信喬 福岡県無形文化財保持者 博多人形 『熊野』
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-
￥5060税込
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商品の詳細
作品名：熊野
作者名：中村信喬
受章歴：福岡県無形文化財保持者
（付属品）
木製台座
木製立札
専用箱
栞
※写真3枚目：右足指の欠けあり
作者名：中村信喬
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商品の説明
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