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プロセカZOZOTOWNコラボ　KAITO

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プロセカZOZOTOWNコラボ　KAITO
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商品の詳細

ZOZOTOWNコラボのKAITOになります。
担降りのため出品します。

アクスタは一度部屋に飾っていましたが、目立った傷はありません。
枠も残していたので、一緒に出品します。
クリアファイル、缶バッジ他は新品未開封です。

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素人保管のため気になる方はご遠慮ください。

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商品の説明

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