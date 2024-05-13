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プロセカZOZOTOWNコラボ KAITO
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商品の詳細
ZOZOTOWNコラボのKAITOになります。
担降りのため出品します。
アクスタは一度部屋に飾っていましたが、目立った傷はありません。
枠も残していたので、一緒に出品します。
クリアファイル、缶バッジ他は新品未開封です。
即購入◎
値下げ△
素人保管のため気になる方はご遠慮ください。
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プロセカ
プロジェクトセカイ
ZOZOTOWNコラボ
KAITO
ワンダショ
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商品の説明
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