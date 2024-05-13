プロセカZOZOTOWNコラボ　KAITO

商品の詳細

ZOZOTOWNコラボのKAITOになります。

担降りのため出品します。



アクスタは一度部屋に飾っていましたが、目立った傷はありません。

枠も残していたので、一緒に出品します。

クリアファイル、缶バッジ他は新品未開封です。



即購入◎

値下げ△



素人保管のため気になる方はご遠慮ください。



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