【新品】エイトマンブリキ スモーキングロボット　2体セット

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ご覧頂き有難うございます。ブリキのロボット2体セット販売です。即購入者様優先でございます。購入後、飾らずにコレクションルームに保管していました。新品未使用の商品です。引っ越しに伴い出品することにしました。#昭和レトロ#ブリキのおもちゃ#ブリキロボット#8マン#スモーキングロボット

商品の説明

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