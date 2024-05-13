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【新品】エイトマンブリキ スモーキングロボット 2体セット
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商品の詳細
ご覧頂き有難うございます。ブリキのロボット2体セット販売です。即購入者様優先でございます。購入後、飾らずにコレクションルームに保管していました。新品未使用の商品です。引っ越しに伴い出品することにしました。#昭和レトロ#ブリキのおもちゃ#ブリキロボット#8マン#スモーキングロボット
商品の説明
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