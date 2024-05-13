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模造刀-美術刀剣-関 千子村正 通常版
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￥3528税込
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商品の詳細
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妖刀村正いかがですか？！
徳川家呪詛用の妖刀千子村正です。徳川家康の祖父清康と父広忠は、共に家臣の謀反によって殺害されており、どちらの事件でも凶器は村正の作刀であった。
◆仕様刃：亜鉛合金（クロムメッキ仕上げ）
樋入り刀身 刃紋：村正写し 柄：樹脂製 柄糸：人絹、赤糸 鍔：合金製、瓢箪透かし鍔 鯉口：補強金具 鞘：木製、黒地赤雲塗り
◆サイズ 全長106cm（鞘を払って101cm)、刃体の長さ73cm
◆重 量 1150g（鞘を払って900g）
製造：岐阜県関市（鑑賞用模造刀）
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◆サイズ 全長106cm（鞘を払って101cm)、刃体の長さ73cm
◆重 量 1150g（鞘を払って900g）
製造：岐阜県関市（鑑賞用模造刀）
商品の説明
模造刀-美術刀剣-関 千子村正 V.ROAD (赤)
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模造刀 美術刀剣-関 千子村正(通常版) 公式の 5270円 www.acr-concept.com
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