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模造刀-美術刀剣-関　千子村正 通常版

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模造刀-美術刀剣-関　千子村正 通常版
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妖刀村正いかがですか？！

徳川家呪詛用の妖刀千子村正です。徳川家康の祖父清康と父広忠は、共に家臣の謀反によって殺害されており、どちらの事件でも凶器は村正の作刀であった。
◆仕様刃：亜鉛合金（クロムメッキ仕上げ）
樋入り刀身　刃紋：村正写し　柄：樹脂製　柄糸：人絹、赤糸　鍔：合金製、瓢箪透かし鍔　鯉口：補強金具　鞘：木製、黒地赤雲塗り
◆サイズ　全長106cm（鞘を払って101cm)、刃体の長さ73cm
◆重　量　1150g（鞘を払って900g）
製造：岐阜県関市（鑑賞用模造刀）

商品の説明

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