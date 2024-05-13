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2023 BBM チアリーダー 舞 FIGHTERS GIRL 塩澤美咲
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商品の詳細
2023BBMチアリーダー舞
FIGHTERSGIRL
塩澤美咲
直筆サインカード90枚限定
04/90
丁寧に扱っておりますが、初期傷等気にされる方はご購入をお控えください。
スリーブ、硬貨ケースに入れて厚紙補強をして発送させていただきます。
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チアリーダーカード
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塩澤美咲
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商品の説明
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