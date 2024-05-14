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Zahnrad 4000pre
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商品の詳細
美品です。
宅録のみ使用。
とあるベーシストの方が利用して人気を博したモデルです。
なかなか中古で出回ることは少ないと思います。
機材整理のため格安にて。
エフェクトタイプ···プリアンプ
種類···エレキベース用
エフェクト数···～70未満
宅録のみ使用。
とあるベーシストの方が利用して人気を博したモデルです。
なかなか中古で出回ることは少ないと思います。
機材整理のため格安にて。
エフェクトタイプ···プリアンプ
種類···エレキベース用
エフェクト数···～70未満
商品の説明
Zahnrad by nature sound 4000pre｜ミュージックランドKEY
4000pre | nature sound Official Website
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