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Zahnrad 4000pre

Fstoop

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Zahnrad 4000pre
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商品の詳細

美品です。
宅録のみ使用。

とあるベーシストの方が利用して人気を博したモデルです。

なかなか中古で出回ることは少ないと思います。
機材整理のため格安にて。


エフェクトタイプ···プリアンプ

種類···エレキベース用
エフェクト数···～70未満

商品の説明

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