ツイステ サバナクロー寮 ラギー 運動着 缶バッジ 30点

商品の詳細

ツイステサバナクロー寮ラギー運動着缶バッジ30点になります。



1つずつ袋に入れて保管してました。



全て未使用で表面は目立つような傷等ありませんが裏面に多少の傷等ある缶バッジがございます(写真には写りにくいような傷だと思います)。商品状態は写真にてご確認ください。



まとめて袋に入れてプチプチに包みゆうパケットポストにて発送します。



管理番号ふ1



他にも関連グッズを出品しています。まとめ買いで値下げします。



#nameのツイステ

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