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Wampler ego compressor 箱、取説付き

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Wampler ego compressor 箱、取説付き
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商品の詳細

中古購入しました。
マルチエフェクターへ移行するため出品します。
自宅室内でしか使ってません。
状態はかなり綺麗だと思います。
後ろにマジックテープ貼ってあります。

付属品は、本体と箱のみです。

以下、商品説明です。

EgoCompressorはアメリカでコンプレッサーペダルの業界標準として認識されているスタンダードなコンプレッサーペダルです。他のコンプレッサーにはないヴィンテージのチューブアンプのような、自然なコンプレッションを与えます。

EgoCompressorを設計したとき、ダイナミックスを保ち、ペダルがトーンに対してまったく色付けをしないようにすることが焦点でした。ブレンドを組み込むことで、オリジナルの信号をブレンドし、スタジオクラスのコンプ感を得られます。

商品の説明

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