Wampler ego compressor 箱、取説付き

商品の詳細

中古購入しました。

マルチエフェクターへ移行するため出品します。

自宅室内でしか使ってません。

状態はかなり綺麗だと思います。

後ろにマジックテープ貼ってあります。



付属品は、本体と箱のみです。



以下、商品説明です。



EgoCompressorはアメリカでコンプレッサーペダルの業界標準として認識されているスタンダードなコンプレッサーペダルです。他のコンプレッサーにはないヴィンテージのチューブアンプのような、自然なコンプレッションを与えます。



EgoCompressorを設計したとき、ダイナミックスを保ち、ペダルがトーンに対してまったく色付けをしないようにすることが焦点でした。ブレンドを組み込むことで、オリジナルの信号をブレンドし、スタジオクラスのコンプ感を得られます。