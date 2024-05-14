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Wampler ego compressor 箱、取説付き
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商品の詳細
マルチエフェクターへ移行するため出品します。
自宅室内でしか使ってません。
状態はかなり綺麗だと思います。
後ろにマジックテープ貼ってあります。
付属品は、本体と箱のみです。
以下、商品説明です。
EgoCompressorはアメリカでコンプレッサーペダルの業界標準として認識されているスタンダードなコンプレッサーペダルです。他のコンプレッサーにはないヴィンテージのチューブアンプのような、自然なコンプレッションを与えます。
EgoCompressorを設計したとき、ダイナミックスを保ち、ペダルがトーンに対してまったく色付けをしないようにすることが焦点でした。ブレンドを組み込むことで、オリジナルの信号をブレンドし、スタジオクラスのコンプ感を得られます。
商品の説明
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