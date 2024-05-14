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320design brown feather
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商品の詳細
閲覧ありがとうございます。
320designのディストーションペダルbrownfeatherを出品します。
2023年の4月に購入しました。家で1時間くらい試奏しました。動作確認済みです。
よろしくお願いします。
種類...エレキギター用
エフェクトタイプ...ディストーション
出品7/26〜8/2
320designのディストーションペダルbrownfeatherを出品します。
2023年の4月に購入しました。家で1時間くらい試奏しました。動作確認済みです。
よろしくお願いします。
種類...エレキギター用
エフェクトタイプ...ディストーション
出品7/26〜8/2
商品の説明
320design Brown Feather
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