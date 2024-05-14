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すとぷり ペンライト
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商品の詳細
すとぷりのペンライトになります❁
バラ売りの場合は下記のお値段になります。
いちごペンライト→2888(動作確認済み)
ペンライトvol.3→1888(動作確認済み)
2020夏ver.→1888(未開封、未使用)
お2つご購入の場合は多少ですがお値下げさせて頂きます(ᵕᴗᵕ)
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商品の説明
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