すとぷり ペンライト

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商品の詳細

すとぷりのペンライトになります❁﻿

バラ売りの場合は下記のお値段になります。

いちごペンライト→2888(動作確認済み)

ペンライトvol.3→1888(動作確認済み)

2020夏ver.→1888(未開封、未使用)



お2つご購入の場合は多少ですがお値下げさせて頂きます(ᵕᴗᵕ)



即購入○