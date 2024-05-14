E.W.S 　crybaby　専用です。

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商品の詳細

機材整理のため出品します。動作確認しております。ポイントtoポイントのhwで丁寧に作られております。大変希少と思います。出音最高です。商品の性質上NCNRを了承くださる方の入札を何卒宜しくお願いいたします。

商品の説明

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