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E.W.S crybaby 専用です。

商品の詳細

機材整理のため出品します。動作確認しております。ポイントtoポイントのhwで丁寧に作られております。大変希少と思います。出音最高です。商品の性質上NCNRを了承くださる方の入札を何卒宜しくお願いいたします。