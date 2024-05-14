オマケ付き《新品・未開封》超いっぱいッおしゃべりちいかわ ハチワレ

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商品の詳細

人気タイトル...ちいかわ

グッズ種類...ぬいぐるみ



ご覧いただき、ありがとうございます。



おへんじするよッ超いっぱいおしゃべりちいかわハチワレになります。



お子様はもちろん、大人も可愛いハチワレに癒されます♪



アルカリ乾電池、オマケします。着いたらすぐに遊べます！



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