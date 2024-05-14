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fulltone Supa-Trem フルトーン トレモロ 初期
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商品の詳細
機材整理のためお譲りします。
新品購入後、自宅で何度か使用しました。
サウンドは素晴らしいのですが、筐体の大きさから上手くボードに組み込めず、ずっと自宅で保管してきました。
自宅外への持ち出しは一度もないため、目立つ傷や塗装の欠け等はなく、筐体は綺麗な状態を保っています。
商品の状態は写真でご確認ください。
メーカーが廃業しているため、今後は入手困難になるかと思います。
電池、ACアダプターは付属しませんので、別途ご用意ください。
エフェクトタイプ···トレモロ・ビブラート
種類···エレキギター用
#fulltone
#supa-trem
#フルトーン
#トレモロ
新品購入後、自宅で何度か使用しました。
サウンドは素晴らしいのですが、筐体の大きさから上手くボードに組み込めず、ずっと自宅で保管してきました。
自宅外への持ち出しは一度もないため、目立つ傷や塗装の欠け等はなく、筐体は綺麗な状態を保っています。
商品の状態は写真でご確認ください。
メーカーが廃業しているため、今後は入手困難になるかと思います。
電池、ACアダプターは付属しませんので、別途ご用意ください。
エフェクトタイプ···トレモロ・ビブラート
種類···エレキギター用
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#トレモロ
商品の説明
fulltone Supa-Trem フルトーン トレモロ 初期
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