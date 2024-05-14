fulltone Supa-Trem フルトーン トレモロ 初期

商品の詳細

機材整理のためお譲りします。



新品購入後、自宅で何度か使用しました。

サウンドは素晴らしいのですが、筐体の大きさから上手くボードに組み込めず、ずっと自宅で保管してきました。

自宅外への持ち出しは一度もないため、目立つ傷や塗装の欠け等はなく、筐体は綺麗な状態を保っています。

商品の状態は写真でご確認ください。



メーカーが廃業しているため、今後は入手困難になるかと思います。



電池、ACアダプターは付属しませんので、別途ご用意ください。



エフェクトタイプ···トレモロ・ビブラート



種類···エレキギター用



#fulltone

#supa-trem

#フルトーン

#トレモロ