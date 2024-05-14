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にじさんじ 誕生日グッズ フルセット ミスタ・リアス

Ustoop

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15700税込

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にじさんじ 誕生日グッズ フルセット ミスタ・リアス
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商品の詳細

にじさんじバーチャルライバーのミスタ・リアスのバースデーグッズのフルセットになります。

セット内容
アクリルパネル
タペストリー
56mm缶バッジ
75mm缶バッジ
アクリルフレームキーホルダー

※ボイスは付きません
新品未開封品になります
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タレントジャンル（その他）···youtuber
グッズ種別···その他
サイン有無···有り
性別···男

商品の説明

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