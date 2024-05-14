にじさんじ 誕生日グッズ フルセット ミスタ・リアス

商品の詳細

にじさんじバーチャルライバーのミスタ・リアスのバースデーグッズのフルセットになります。



セット内容

アクリルパネル

タペストリー

56mm缶バッジ

75mm缶バッジ

アクリルフレームキーホルダー



※ボイスは付きません

新品未開封品になります

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タレントジャンル（その他）···youtuber

グッズ種別···その他

サイン有無···有り

性別···男