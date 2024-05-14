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ヒプステ リングライト TDD
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商品の詳細
舞台ヒプノシスマイク
TDDリングライトとブレスレットのセットです。
リングライト×6
ブレスレット×1
別売り不可。
動作確認済み。
2公演分使っております。目立った傷や汚れはありませんが、神経質な方はご遠慮下さい。
ご質問等ありましたらお気軽にお声掛けください。
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商品の説明
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